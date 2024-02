Israele vieta l’ingresso all’inviata Onu Francesca Albanese | “Scandalose frasi sull’antisemitismo”

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Il Governo diha annunciato di aver emanato il divieto di ingresso nel Paese a, relatrice speciale delle Nazioni Unite per le violazioni dei diritti umani commessi nei Territori palestinesi occupati (Opt). La decisione è stata presa dopo che la funzionaria italiana dell’Onu ha scritto sul social X che gli attacchi di Hamas contro la popolazione israeliana del 7 ottobre scorso sono stati messi in atto “in risposta all’oppressione di”. Il messaggio risale a sabato 10 febbraio, mentre il divieto di ingresso è stato proclamato oggi, lunedì 12. Israel Katz e Moshe Arbel, ministri israeliani rispettivamente degli Esteri e degli Interni, hanno definito “scandalosa” l’affermazione di. Tutto è nato da una dichiarazione rilasciata dal presidente francese Emmanuel ...

Ore 15:15 - Israele vieta l'ingresso a una funzionaria italiana Onu Israele ha deciso di negare l'ingresso nel Paese a Francesca Albanese, inviata del consiglio dei diritti umani dell'Onu. La ...TEL AVIV Israele ha deciso di negare l'ingresso nel Paese a Francesca Albanese, inviata del consiglio dei diritti umani dell'Onu. La decisione, hanno fatto sapere i ministri degli Esteri e degli Inter ...