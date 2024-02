Israele vieta ingresso a funzionaria italiana ONU | Albanese | “Così distolgono l’attenzione dalla verità”

(Di lunedì 12 febbraio 2024)ha deciso di negare l'nel Paese alla relatrice ONU Francesca. La decisione è legata "alle sue oltraggiose affermazioni". Il commento a Fanpage.it: "Contesto fermamente che l'origine e la causa principale dei crimini commessi contro civili israeliani sia l'antisemitismo. È un modo per deviare l'attenzione da quello che succede davvero nel Territorio Palestinese Occupato".

Un rapporto esclusivo di The Intercept afferma che un documento ottenuto mostra che l'esercito israeliano sta vietando di riferire in Israele su otto ... (247.libero)

La stampa estera non ha libero accesso a Gaza . Dall’inizio della guerra contro Hamas, l’esercito di Israele ha consentito ad alcuni giornalisti ... (tpi)

(ANSA) – LONDRA, 12 FEB – Il governo britannico di Rishi Sunak ha annunciato oggi di aver imposto sanzioni – al pari di quanto fatto di recente dagli Usa fra le furiose proteste del governo Netanyahu ...Stop all'export delle componenti degli F-35 per l'esercito di Tel Aviv: "Non tiene sufficientemente conto delle conseguenze per i civili quando conduce i suoi attacchi" ...Israele ha deciso di negare l'ingresso nel Paese a Francesca Albanese, inviata del Consiglio dei diritti umani dell'Onu.