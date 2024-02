Israele non fa entrare Francesca Albanese | l’inviata Onu | “Manipolazione pericolosa su attacco 7 ottobre”

(Di lunedì 12 febbraio 2024) (Adnkronos) –ha deciso di vietare l'ingresso nel Paese a, relatrice speciale delle Nazioni Unite per le violazioni dei diritti umani commessi nei Territori palestinesi occupati. In una nota il ministero degli Esteri e il ministero dell'Interno definisce "oltraggiose" le dichiarazioni di, secondo cui l'del 7"sarebbe stata una

Nella puntata speciale di Domenica In dedicata a Sanremo 2024 con tutti i protagonisti della kermesse, Mara Venier non è riuscita a trattenersi, ... (blogtivvu)

"È il momento di fare un cambio di passo sulla politica agricola comunitaria semplificando l'erogazione degli aiuti, scongiurando tagli finanziari, dicendo basta alla vergogna degli aiuti per non ...Il governo, si legge in una nota, "è del parere che la fornitura di componenti americani degli F-35 non sia illegale" e che spetti "allo Stato definire la propria politica estera". "Israele - aggiunge ..."Gli accordi che abbiamo sottoscritto oggi con la Banca Europea per gli Investimenti (Bei) sono due, uno di liquidità e uno di garanzia. La platea di riferimento sarà formata dalle imprese di medie di ...