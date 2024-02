Israele | ' liberati due ostaggi israeliani a Rafah'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) L'esercito israeliano ha liberato nella notte a, nel sud della Striscia, dueche erano stati rapiti da Hamas il 7 ottobre scorso: lo hanno annunciato le Forze di difesa israeliane (Idf) su Telegram. "Durante un'operazione congiunta dell'Idf (le Forze di difesa israeliane, ndr), dell'Isa (il servizio di sicurezza israeliano Shin Bet, ndr) e della polizia israeliana a, durante la notte, sono stati salvati due8con cittadinanza anche argentina), Fernando Simon Marman (60) e Louis Har (70), rapiti dall'organizzazione terroristica Hamas il 7 ottobre dal Kibbutz Nir Yitzhak", si legge in un comunicato. "Entrambi sono in buone condizioni mediche e sono stati trasferiti per accertamenti medici all'ospedale Sheba Tel Hashomer - prosegue la nota ...