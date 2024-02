Israele-Gaza | Noa | “Ora messaggio più importante è pace | due Stati per due popoli”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 12 febbraio 2024) La cantante israeliana all'Adnkronos: "Israeliani e palestinesi e tutto il mondo meritano una leadership onesta che lavori per il benessere del popolo. Non è così, né con Hamas né con il governo Netanyahu" In Medio Oriente "la situazione è molto delicata e molto tragica. E la colpa non è di una sola parte, di entrambe