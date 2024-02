Israele | bufera Sanremo La Russa | “Dimenticati gli ostaggi” Stop ai cantanti | polemica su Venier

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Roma, 12 febbraio 2024 – Senza voce, imbarazzata nel gestire unapiù grande di lei. Mara, la ‘zietta’ di Domenica In, è rimasta spiazzata davanti a Dargen D’Amico che parlava di migranti, arrivando a zittirlo come un bambino che ha fatto una marachella: "Va bene - ecco la frase - però qui è una festa, ci vorrebbe troppo tempo per affrontare determinate tematiche; qui stiamo parlando di musica e quindi chiedo scusa a tutti quanti".che poi, fuorionda, se la prende con i giornalisti che fanno domande ‘fuori tema’: "Così mettete in imbarazzo me – si è sentito – non vi faccio parlare più, perché non è questo il posto per dire alcune cose". Infine Marache, stremata, legge il comunicato dell’ad Rai Sergio che, rispondendo alle critiche dell’ambasciatore israeliano sulle parole di Ghali del ...