Iscrizione a scuola superiore | il 55 | 6% degli studenti italiani sceglie i licei

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Le famiglie italiane hanno avuto tre settimane per effettuare le iscrizioni per l’anno scolastico 2024/2025. Il termine è scaduto il 10 febbraio ed è già possibile avere un quadro di quelle che sono state le preferenze. Più della metà – il 55,6% – ha scelto i, anche se le iscrizioni agli istituti tecnici e professionali sono in crescita, con una percentuale di nuovirispettivamente del 31,66 % (nel 2023 era del 30,9%) e del 12,72% (12,1% nel 2023).