Ipotesi Pausini-Cortellesi | ma ci sono altri 3 nomi in pole | impazza il toto-conduttore

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Le canzoni del Festivalancora nelle orecchie ma la domanda è solo una: chi condurrà Sanremo 2025? Nell'ultima settimana gliel'hanno chiesto a ripetizione ma il re dell'Ariston Amadeus è stato irremovibile. L'ha ripetuto in tutte le salse: per il momento non ci sarà una sesta edizione del suo fortunato gioiello. E allora che succederà? La corazzata di viale Mazzini non si dà per vinta. Ha annunciato un primo incontro con Ama tra una paio di settimane. Davvero servirà solo per i convenevoli? Un'altra pulce nell'orecchio l'ha messa Fiorello che, tra il serio e il faceto, ha confessato che Amadeus le decisioni importanti le prende ad agosto. Quando è in vacanza. È li che spesso arriva la telefonata decisiva. Nel frattempo, però, non si può stare a guardare ed è partito il treno delche ci terrà compagnia per i ...