Io viaggio da sola … alle Maldive

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Chi l’ha detto che lesono soltanto per le coppie? Classica destinazione dadi nozze o da anniversario, lesono ideali anche per le viaggiatrici single perché nei resort si possono praticare tante attività senza rischio di annoiarsi e dedicare del tempo al proprio benessere, approfittando dei trattamenti nelle spa e naturalmente dei benefici che il mare e il sole apportano al corpo e all’umore. Nei Sun Siyam Resorts, cinque isole da sogno nell’arcipelago dell’Oceano Indiano, c’è solo l’imbarazzo della scelta su come organizzare al meglio la propria giornata. E a fine vacanza si torna a casa arricchite delle tante belle esperienze e dalla gentilezza del personale dei resort, sempre disponibile e accogliente.Di seguito, 5 esperienze da fare nei 5 Sun Siyam Resorts, rigorosamente per single ladies! Nuotare come una ...