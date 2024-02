Io Capitano | Matteo Garrone accompagna il tour del suo film in Africa

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Com'era giusto che fosse, è iniziata la distribuzione di Iointa da unnel continente per lo stesso regista. In attesa del verdetto degli Oscar, ilraggiunge le sue radici.

IO Capitano , intensa pellicola firmata da Matteo Garrone , in corsa per l’Oscar per il miglior Film internazionale, arriva in Prima tv in versione ... (digital-news)

Io Capitano : trama, cast e streaming del film di Matteo Garrone in prima visione su Sky Cinema Questa sera, 29 gennaio 2024, in prima visione su Sky ... (tpi)

porta no il cinema dove non c’è più o dove non c’è mai stato. Hanno iniziato a girare con carovana e proiettore proprio in Africa e lì ora vogliono ... (ilfattoquotidiano)

Matteo Guendouzi, centrocampista della Lazio, ha parlato ai microfoni di Canal+: "Non ho rimpianti. Sono andato al Marsiglia per il progetto del club. È stato molto interessante per me. Mi ha fatto cr ...Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico. In particolare, ...Chiede al governo di assumere un’iniziativa di pace, fine del consiglio. Ma un politico deve seguire l’etica della responsabilità, cioè non enunciare principi ...