Invasione di carri e maschere Manila Nazzaro | che meraviglia

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Ovale dei Giardini Diaz di Macerata gremito per la 34esima edizione del Carnevale maceratese, a cura della Pro Loco di Piediripa. La sfilata dei cinquee sette gruppi mascherati ha accompagnato il pubblico nel corso dell’intero pomeriggio, tra divertimento, musica ed esibizioni. Madrina dell’evento l’ex Miss Italia, affiancata dal sindaco della città Sandro Parcaroli: per loro, pronta la cabriolet rosso fuoco per il giro panoramico tra le bellezze del centro storico. In testa al corteo il "Dolce carro" della Pro Loco seguito da un secondo colmo di personaggi fantastici impersonati dai bambini e famiglie della seconda classe della scuola primaria di Piediripa. Introdotto dalle majorette e dal corpo bandistico Città di Petriolo, ecco il "Meta Verso" di Potenza Picena abitato dai più grandi letterati e personaggi ...