Invalidità | accertamento nelle carceri irpine | l’intesa

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAl via il Protocollo sperimentale per la disciplina del flusso delle attività relative agli accertamenti dicivile e disabilità nella popolazione detenuta. Questa mattina è stata siglata per la prima voltache mira a promuovere la tutela dei diritti degli assistiti e garantire il soddisfacimento delle esigenze di ordine e sicurezza, armonizzando il flusso degli accertamenti degli stati invalidanti e delle disabilità effettuati su soggetti presenti presso gli Istituti Penitenziari del territorio dell’ASL di Avellino. L’accordo è stato siglato dalla dott.ssa Benedetta Dito, Direttore regionale dell’INPS, dal dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante, Direttore Generale dell’ASL di Avellino e dalla Dott.ssa Lucia Castellano, Provveditore regionale del DAP Ministero della Giustizia. Il protocollo, fortemente ...