Inter vs Salernitana | probabili formazioni e dove vederla

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Gara valida per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I nerazzurri per blindare la vetta, i granata per credere nel miracolo della salvezza.vssi giocherà venerdì 16 febbraio 2024 alle ore 21 presso lo stadio MeazzaVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I nerazzurri non accennano a fermarsi continuando la loro marcia trionfale verso il titolo. La squadra di Inzaghi sta dominando senza praticamente avere avversari, come hanno dimostrato battendo nelle ultime due giornate Juventus e Roma. I granata, dal canto loro, le stanno provando tutte pur di provare a credere in una salvezza che, giornata dopo giornata, appare sempre più impossibile. L’ultima sconfitta casalinga contro l’Empoli, la quarta nelle ultime cinque partite, è costata la panchina ...