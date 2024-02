Inter | un pericolo in meno contro l'Atletico Madrid | Morata è fuori Le contromosse di Simeone

Seguire una dieta sufficientemente sana, che non impegni troppe ore della giornata e al contempo non costi un occhio della testa, rappresenta ormai ... (gamberorosso)

Alvaro Morata salterà la partita di andata degli ottavi di finale di Champions League contro l`Inter del prossimo 20 febbraio. In attesa del responso ufficiale.Il dito medio di Acerbi nella partita tra Roma e Inter diventa un caso, con la Procura Figc che apre un'indagine sul difensore.Serata avvelenata per l'Atletico Madrid, prossimo avversario dell'Inter in Champions League. A Siviglia è arrivata una sconfitta amarissima: seconda di fila, quarto posto in bilico e, soprattutto, Mor ...