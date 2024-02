Inter tra Serie A e Champions League | sì alle rotazioni! I papabili

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 12 febbraio 2024) L’si prepara alla gara contro la Salernitana nell’anticipo del venerdì per poi concentrarsi sugli ottavi di finale dicontro l’Atletico Madrid di Simeone. Da qui l’idea di far respirare e riposare qualche nerazzurro. RIPOSO – Archiviata la vittoria roboante contro la Roma, in casasi guarda già al futuro e si pensaprossime sfide casalinghe. I giocatori di Simone Inzaghi, escluso l’impegno incontro l’Atletico Madrid, si ritroveranno Salernitana e Lecce in campionato. Due match abbastanza agevoli sulla carta che potrebbe dare a Simone Inzaghi il modo di far girare la squadra in attesa di chiudere il mese di febbraio con il recupero contro l’Atalanta. Simone Inzaghi, in occasione della sfida di San Siro contro i ...