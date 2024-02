Inter | sospiro di sollievo | come sta Acerbi

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Solo un risentimento per il difensore nerazzurro Giungono buone notizie in casain merito alle condizioni di Francesco. Il difensore dell', al centro delle polemiche per un gestaccio nei confronti dei tifosi della Roma che potrebbe costargli una squalifica, ha rimediato un infortunio proprio durante il secondo tempo della gara coi giallorossi. Per