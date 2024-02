Inter-Salernitana senza titolari? Non scherziamo | la storia è un’altra

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 12 febbraio 2024)è l’ultimo appuntamento che precede il ritorno sul palcosceniconazionale della Champions League. Per l’occasione Inzaghi si prepara ad attuare qualche modifica di formazione, ma non c’è bisogno di raccontare unadiversa da quella reale TURNOVER MASSICCIO – Archiviata l’importante vittoria in casa Roma, l’può godersi un inizio di settimana con il doppio asterisco. A quello proprio si aggiunge quello della Juventus, impegnata contro l’Udinese nel Monday Night della 24ª giornata. Un risultato che potrebbe modificare ulteriormente la corsa Scudetto ma non la preparazione diin casa nerazzurra. C’è chi parla di turnover massiccio per l’di Simone Inzaghi, che venerdì 16 potrebbe far riposare i ...