Inter | non solo Taremi | Zielinski ha già svolto le visite mediche per i nerazzurri

L’Inter ha vinto due giorni fa sul campo della Roma per 2-4 rimontando nella ripresa. A parlarne Pardo , che si esprime in questo modo. MANIFESTO ? ... (inter-news)

Il Milan ha gli stessi punti della stagione dello scudetto : 52 dopo 24 giornate ripartiti oggi come allo ra in 16 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. ... (liberoquotidiano)

Il matrimonio fra l’Inter e Mehdi Taremi è sempre più vicino: proprio domani è previsto l’arrivo a Milano del giocatore che si sottoporrà alle visite mediche. Di seguito tutti i dettagli. VISITE MEDIC ...la Roma vuole dimenticare in fretta la battuta d’arresto contro l’Inter e iniziare nel migliore dei modi la fase ad eliminazione diretta dell’Europa League. La trasferta di Rotterdam avrà un sapore ...La Curva Nord è sempre in prima linea per spingere l`Inter di Simone Inzaghi e l`atmosfera di San Siro, come confermato più volte dal tecnico nerazzurro, è uno.