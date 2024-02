Inter | la decisione della procura sulla telefonata di Inzaghi

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 12 febbraio 2024), le decisioniFIGCdinello spogliatoio contro la Roma e il dito medio di Acerbi LafederaleFIGC ha preso unain merito allafatta da Simonealla squadra durante l’vallo di Roma. Il tecnico, essendo squalificato, da regolamento non poteva avere alcun contatto con la propria squadra. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, se laha aperto un fascicolo su Acerbi per il dito medio rivolto ai tifosi giallorossi, non ha invece fatto nulla per quanto riguarda l’allenatore nerazzurro. Si è deciso dunque di non procedere, anche se non è escluso ...