Inter | la Curva Nord protagonista in due brani dell'ultimo album di Kanye West

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Laè sempre in prima linea per spingere l'di Simone Inzaghi e l'atmosfera di San Siro, come confermato più...

Inter-Juventus è l’attesissima sfida che andrà in scena a San Siro questa sera. Per l’occasione la Curva Nord ha annunciato una coreografia ... (inter-news)

Nell'album di Kanye West, in collaborazione con Ty Dolla Sign, la Curva Nord dell'Inter è presente con i suoi cori in due dei quindici pezzi ...Proprio la spinta dei tifosi, grazie ai cori provenienti dalla Curva Nord e intonati dal resto dello stadio, sono uno dei protagonisti del nuovo album di Kanye West, in collaborazione con il ...L'Inter considera il dito medio rivolto da Francesco Acerbi ai tifosi della Roma "una reazione umana". Secondo alcune ricostruzioni, i supporter giallorossi avrebbero dedicato al difensore italiano co ...