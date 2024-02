Inter | andamento dei prestiti | sorridono solo in due ma infortunati

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Molti giocatori di proprietà dell’sono protagonisti dinei principali campionati europei. Ma l’ultimo turno è da dimenticare quasi per tutti loro, tra risultati sfavorevoli e coinvolgimento scarso in campo. RIEPILOGO– Ultimo weekend da dimenticare per quasi tutti i giocatori dell’attualmente in prestito. In Serie A si vedeValentin Carboni, in campo nel finale di Monza-Verona (0-0). Mentre Gaetano Oristanio è ancora fermo ai box, e assist da fuori alla quarta sconfitta consecutiva del Cagliari (1-3 in casa con la Lazio). In Serie B Sebastiano Esposito parte come centravanti in Pisa-Sampdoria, ma capitombola assieme al compagno Filip Stankovic. Pareggio thriller poi tra la Ternana di Franco Carboni e lo Spezia di Francesco Pio Esposito. Le uniche gioie arrivano ...