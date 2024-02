Inter | Acerbi sorride | solo un lieve risentimento al soleo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Sospiro di sollievo in casaper le condizioni di Francesco, uscito per infortunio all’Olimpico nel corso del secondo tempo contro la Roma. Il difensore nerazzurro si è sottoposto questa mattina presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano agli esami strumentali, che hanno evidenziato solamente unmuscolare aldella gamba destra. Escluse quindi lesioni per il centrale, le cui condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni in vista dei prossimi impegni dell’. SportFace.