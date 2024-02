Insulti Mara Venier per comunicato pro Israele ma è capro espiatorio Rai

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Una puntata liscia, ricca di musica, festosa e piena di divertimento si è trasformata in pochi secondi in un macello di polemiche,e attacchi. Tutto è successo durante la puntata di Domenica In speciale Sanremo 2024, che ha fatto record di ascolti tv in tutti i sensi superando gli anni precedenti, quandoha letto unRai proper rispondere a Ghali e al suo stop genocidio lanciato sul palco dell'Ariston. Immediate le reazioni (giuste!) sui social e in parte ingiuste contro la conduttrice.è statadella sua azienda presso cui lavora, azienda rappresentata da Vertici che seguono una certa politica e un certa linea di pensiero. Il suo grande errore? Averci messo del suo ...