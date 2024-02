INSHALLAH A BOY dal 14 marzo al cinema

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Primo film giordano presentato al Festival di Cannes, nella sezione Semaine de Critique,dove ha vinto il prestigioso premio Gan per la distribuzione e il Premio Rail d’ Or e già vincitore del premio La Biennale di Venezia Final Cut in Venice come Migliore work in progress, arriva finalmente nelle sale italianea boy, opera prima del regista giordano Amjad Al Rasheed. Di cosa parlaa boy? Candidato all’ Oscar per la Giordania e vincitore di numerosi e significativi premi nei festival di tutto il mondo, il film ha colpito critica e pubblico per la sua storia di contemporanea rilevanza e per la splendida interpretazione di Mouna Hawa nel ruolo di Nawal, una giovane madre e sposa che, rimasta improvvisamente vedova, si ritrova a combattere per il suo diritto all’eredità del marito, cioè conservare la propria casa e tenere con sè ...