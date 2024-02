Innovazione nell’industria manifatturiera | anche 64 aziende bergamasche a MECSPE

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Sono 538 ledella regione Lombardia che parteciperanno alla 22ª edizione di, la principale fiera dedicata alle innovazioni per l’industriaorganizzata da Senaf, in programma a Bologna dal 6 all’8 marzo. In particolare, 218 sono della provincia di Milano, 93 di Brescia, 64 di Bergamo, 50 di Monza Brianza, 35 di Lecco, 34 di Varese, 17 di Como, 12 di Pavia, 6 di Mantova, 6 di Cremona, 2 di Lodi e 1 di Sondrio. La fiera, punto di riferimento del settore e occasione d’incontro tra tecnologie di produzione e filiere industriali, vedrà la partecipazione di ben oltre 2.000espositrici nei 92mila mq di superficie fieristica con 13 Saloni tematici, 18 iniziative speciali e un programma ricco di appuntamenti e incontri dedicati alla transizione digitale ed ecologica. La nuova edizione ...