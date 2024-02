Infortunio Smalling | il difensore di nuovo fermo

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Roma, si ferma ancora perChris: ilha partecipato solo a metà dell’ultimo allenamento Mentre la Roma prepara la sfida di Europa League contro il solito Feyenoord, Chrisè ancora alle prese con l’. Come riportato dal Corriere dello Sport, ilinglese ieri ha partecipato solo a metà della seduta d’allenamento, interrompendola poi per una sua decisione per evitare ricadute. Si è allenato regolarmente invece Diego Llorente che sarà a disposizione dopo la panchina contro l’Inter. Da valutare anche le condizioni di Cristante per De Rossi, alle prese con dei fastidi alla schiena e a cui il tecnico potrebbe concedere uno stop per recuperare.