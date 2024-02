Infortuni | braccio incastrato nell’impastatrice | operaia ferita nel Bresciano**

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Milano, (Adnkronos) – Una donna è rimasta gravementead unmentre lavorava con una impastatrice in una ditta di Castenedolo, nel bresciano. L’incidente è avvenuto poco prima delle 16 di oggi.Sul posto sono intervenuti i sanitari del 188 Areu con un elisoccorso, un’automedica e un’ambulanza, oltre ai carabinieri e al personale Ats competente per gli infortuni sul lavoro. L’è stata soccorsa e trasin codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. L'articolo CalcioWeb.

Milano, (Adnkronos) - Una donna è rimasta gravemente ferita ad un braccio mentre lavorava con una impastatrice in una ditta di Castenedolo, nel ... (liberoquotidiano)

La Fortitudo Bologna mette le mani sul match contro la Ferraroni Cremona e non le toglie più. I volenterosi avversari rimangono sempre due passi indietro ad Aradori & C.44-35 ...Il Milan torna a fare i conti con gli infortuni, ancora una volta muscolari. L`ultimo a fermarsi è il capitano, Davide Calabria, per un problema accusato durante.L'infortunio - che angosciò particolarmente il giovane Harry ...Quella brutta esperienza del 2001 sul campo di polo non fu però l'unica. Nel 1990 si era rotto il braccio destro cadendo durante una ...