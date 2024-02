Infografiche | Sanremo | i dati e le statistiche

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Il Festival diè ormai un’istituzione, un appuntamento atteso come una Festa Nazionale, e come questa ritorna ogni anno, ma è vissuto in modo spesso diverso in base al sentiment del momento, a come viene condotto, a come viene percepito il suo ruolo. Scopriamo come è andato nel tempo il suo share grazie alle nostre. Nella seguente osserviamo come è variato in base alla serata della kermesse sanremese. In generale nelle ultime edizioni vi è stato un deciso aumento, che ha caratterizzato mediamente tutte le serate, ma in particolare le ultime due. Nella quinta di quest’anno è stato toccato quasi un record, con un’audience del 74,1%, livelli che non si vedevano da metà anni ’90. La crisi della seconda metà degli anni 2000 con i Festival targati Amadeus è ormai completamente archiviata Lo share del ...