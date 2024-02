Incredibile a San Siro | lancio di oggetti e striscione indegno dei tifosi | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Non si è di certo placata l’atmosfera sugli spalti in quel di Sanin occasione di Milan-Napoli. Le testimonianze hanno fatti il giro del web. Il Milan ha trionfato 1-0 sul Napoli nel main event del 24° turno di Serie A, grazie ad un gran gesto tecnico firmato Leao-Theo Hernandez nel primo tempo. La partita, più che in campo, ha però attirato le attenzioni del web per quanto accaduto sugli spalti, dove lo scontro a distanza fraazzurri e rossoneri ha forse raggiunto vette mai toccate prima. Le testimonianze in arrivo da Sanraccontano infatti di episodi tutt’altro che consoni a ciò che dovrebbe rappresentare il mondo dello sport. Cori e striscioni, vergognoso comportamento sugli spalti Vi abbiamo già raccontato nel corso della partita l’atmosfera d’odio respirata questa sera al Meazza, nella quale per lunghi tratti del ...