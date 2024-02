Incidente nel Salento Auto si ribalta sulla statale | in due trasportati in Ospedale

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Pubblicato il 12 Febbraio, 2024 Dopo quelli registrati nei giorni e nelle settimane scorse, ancora unnel. L’ennesimo sinistro si è verificato nella serata di ieri, poco dopo le 20.30,strada101 in direzione di Gallipoli, esattamente nei pressi dello svincolo per Maglie. Per cause ancora tutte da verificare ed accertare, un soggetto alla guida di una Ford Eco Sport ha perso il controllo del mezzo che a sua volta si è completamenteto sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato come all’interno della vettura ci fossero due persone.nel, in due al Sacro Cuore di Gallipoli Queste ultime sono state trasportate, con codice verde, presso l’Sacro ...