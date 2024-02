Incentivi auto | ecco quelli che giocano d' anticipo

(Di lunedì 12 febbraio 2024) In parallelo aglistatali, alcuni costruttori vanno in supporto del mercato proponendo delle soluzioni finanziarie per dare una bella spinta al settore

In attesa dell’approvazione del Piano 2024, il ministro prospetta novità per il 2025 . L’esecutivo sta pensando a incentivi solo per le auto prodotte ... (dday)

Sono tre i possibili approcci utilizzati dalle case automobilistiche per la loro offerta di auto elettrica: quali, e cosa non può mancareLe iniziative di febbraio per Bev e Phev: garanzia fino a otto anni per la batteria e wallbox per chi sottoscrive un finanziamento ...Le auto elettriche non sono solo elettriche. Sul mercato ci sono anche le ibride, con doppio motore termico e a scoppio ...