Incassi | in testa Povere creature! tallonato da Tutti tranne te

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Nella settimana monopolizzata dal festival di Sanremo l'incasso complessivo del botteghino italiano ha raggiunto 5.534.318 euro in calo del 26% rispetto al week scorso e in aumento del 37.5% sullo stesso week di un anno fa. Lontano il risultato del 2019 (7-10 febbraio) a 10.931.610 euro. A dominare la vetta della top ten lo stesso trio della scorsa settimana con al primo postoche ha incassato 1 milione 124mila euro, con un calo del 39% e una media di 2.037 su 552 schermi. Il fim di Yorgos Lanthimos con Emma Stone, Mark Ruffalo e Willem Dafoe nel complesso è arrivato a 6 milioni 325mila euro. Continua la lotta serrata conte che è stato invenerdì e sabato e bruciato solo sul finale: il film diretto da Will Gluck con protagonisti Sydney Sweeney e Glen Powell, con un ...