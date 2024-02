In occasione dell’uscita del nuovo album | il 16 febbraio | la star fa un bilancio della sua vita E rivela | «Quella ragazzina cresciuta nel Bronx è sempre con me»

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 12 febbraio 2024) «Consapevole, innamorata e forte». Così si definisce Jennifer Lopez oggi. Intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, lasi racconta indel suo. Il 16, infatti, uscirà This is me now, vent’anni dopo This is me then. E per JLo è l’per fare unsua. Non solo come artista, ma anche come donna e mamma. ...