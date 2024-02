In moto sulle dune di una spiaggia in Sardegna | sanzionati due turisti tedeschi  

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 12 febbraio 2024) AGI - Si sono filmati mentre inscorrazzavanodi Piscinas, sul litorale di Arbus, in, dove erano arrivati per un tour di sei giorni, per poi pubblicare sui canali social i video e gli itinerari da percorrere incicletta, secondo loro, su spiagge e arenili dell'isola. Duesono statidal Corpo forestale regionale, che li ha intercettati a Olbia, sulla via del ritorno in Germania, prima del loro imbarco su un traghetto per Livorno. Le loro 'prodezze'spiagge in aree tutelate sono vietate. Il Corpo forestale e' intervenuto dopo aver ricevuto alcune segnalazioni su dueche tracciavano e pubblicizzavano itinerari per centauri su canali ...