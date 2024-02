In memoria di Kelvin Kiptum e della maratona in meno di due ore che non vedremo

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Il 16 maggio del 2019, un giovedì, si trasformò in un giorno di festa a Kisumu, Kenya. Nella città che si affaccia sul golfo di Kavirondo del lago Vittoria era arrivato Paul Tergat, un mito sportivo laggiù, il primo keniano a stabilire il record del mondo. Paul Tergat era sul palco d’onore per la tradizionale gara di cross. La corsa fu velocissima e la vinse l’etiope Hagos Gebrhiwet Berhe, che fu bronzo olimpico due anni prima a Rio de Janeiro nei 5.000 metri. Per cerimoniale fu Paul Tergat a premiare i primi tre. L’ex campione quel giorno era sorridente, più sorridente del solito. A chi gli chiese il motivo di quella felicità, rispose di aver visto “oggi qualcosa che non avevo mai visto finora. Ho visto correre un ragazzo che renderà orgoglioso tutto il Kenya”. Quel ragazzo era arrivato quinto con ai piedi due scarpacce da ginnastica di ...

Scomparso a soli 24 anni insieme al suo allenatoreRoma, 12 feb. (askanews) - È scomparso a soli 24 anni Kelvin Kiptum, vincitore del record mondiale nella maratona maschile. L'atleta del Kenya ...L'atletica mondiale perde uno dei suoi campioni. E' morto il maratoneta Kelvin Kiptum. 24 anni, keniano, Kitptun è morto in un incidente stradale, mentre era in viaggio da Eldoret a Kpatagat, in Kenya ...SK hynix costruirà un impianto in Indiana per confezionare memoria HBM negli USA Amazfit annuncia la partership con Kelvin Kiptum e presenta Cheetah Pro e Helio Ring. Tutti i dettagli Stellar Blade: ...