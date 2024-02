“In lockdown salvò una famiglia da un incendio” Lutto per la morte di Filippo | una vita spezzata a 33 anni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Gravea Impruneta, in provincia di Firenze, per ladiGabriele. Il 33enne è rimasto vittima di un incidente stradale in Alto Adige, sulla superstrada tra Merano e Bolzano in Südtirol venerdì 9 febbraio intorno alle 5 del mattino. Per cause che sono ancora in via di accertamento l’uomo era a bordo della sua auto quando è finito contro il guardrail. Come riporta La Nazione,Gabriele, 33, viaggiava da solo quando all’altezza dell’uscita Lana Postal la sua auto (per motivi che i carabinieri cercheranno di chiarire) si è schiantata contro il guardrail. Nessuna speranza per il giovane uomo, nonostante l’intervento dei vigili del fuoco e del 118.Gabriele morto in un incidente a 33Sul luogo dell’incidente sono ...