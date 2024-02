In Italia i sussidi per l’agricoltura valgono 8 miliardi | più della metà sono «dannosi» o «incerti» per l’ambiente

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 12 febbraio 2024) La transizione ecologica non può fare a meno deidi Stato. Per favorire il passaggio a un’economia più sostenibile i governi di tutto il mondo hanno creato un intricato sistema di incentivi, agevolazioni e contributi a fondo perduto. A oggi, però, inche hanno una ricaduta negativa sulpiù di quelli che generano un impatto positivo. Il tema è tornato di attualità sulla scia delle proteste degli agricoltori, cheiniziate in Germania e in Francia ma hanno finito per diffondersi a macchia d’olio in tutta Europa. In, il governo ha provato ad andare incontro agli agricoltori facendo marcia indietro sulla reintroduzione dell’Irpef per i redditi agricoli. Dal 2017, gli addetti del settoreesentati dal ...