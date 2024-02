Impossibile restare Edilizia convenzionata per trattenere i giovani

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 febbraio 2024) LIVIGNO (Sondrio) Cresce la passione per la montagna degli italiani e crescono anche i prezzi delle abitazioni in molte località turistiche. All’estero è un altro mondo, con le svizzere Gstaad (da 31.450 euro a 39.300 al metro quadro) e St. Moritz (27.450 mq) al top, ma in Italia alcune località sono carissime. Guida la storica Cortina d’Ampezzo (13.900 euro al mq con punte di 16.000 euro al mq e +6.2% rispetto al 2022) davanti a Courmayeur (11.500 al mq e +5.7%) e Madonna di Campiglio (10.250 al mq e +5.1%). Quarta e prima tra le lombarde è Livigno, la località turistica valtellinese che è in continua ascesa e che ha probabilmente la miglior après ski italiana (cosa apprezzatissima dai). Per comprare casa a Livigno bisogna sborsare 9.400 euro al metro quadro, un risultato che è anche il frutto di una politica partita anni fa e firmata da Apt Livigno e dalle ...