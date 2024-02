Impagnatiello piange in aula al processo Giulia Tramontano | all' aeroporto aspettava la fidanzata e cercava on line ?veleno per topi?

Nuova udienza oggi del Processo per l’omicidio di Giulia Tramontano, avvenuto il 27 maggio 2023. In aula è stata evidenziata la preparazione del ... (ilnotiziario)

Alessandro Impagnatiello, mentre assiste al processo per l'omicidio della sua fidanzata Giulia Tramontano da lui uccisa mentre era incinta di 7 mesi del loro bimbo, quando è stata ...L’assassino della ragazza di Sant'Antimo incinta di 7 mesi avrebbe cercato sul web informazioni su dosi per un veleno per topi, poi acquistate sotto falso nome ..."Amore nostro, oggi si parlerà di te, di come siete stati strappati alla vita, di come con tutte le tue forze hai cercato la verità, a costo della vostra splendida vita". Lo scrive su Instagram la mad ...