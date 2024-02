Impagnatiello | oggi la nuova udienza | mostrate le foto del corpo carbonizzato di Giulia Tramontano | lui piange

comincia oggi il processo in Corte d’Assise a Milano per il Femminicidio di Giulia Tramontano , 29enne uccisa incinta al settimo mese dal fidanzato ... (metropolitanmagazine)

Durante la deposizione in aula i militari raccontano tutti i depistaggi dell’ex barman durante i sopralluoghi a Senago ...Alessandro Impagnatiello, mentre assiste al processo per l'omicidio della sua fidanzata Giulia Tramontano da lui uccisa mentre era incinta di 7 mesi del loro bimbo, quando è stata mostrata l'immagine ...Al processo per l'omicidio di Giulia Tramontano, Alessandro Impagnatiello non ha alzato lo sguardo quando sono state mostrate le immagini del corpo bruciato della compagna, uccisa con 37 coltellate il ...