“Impagnatiello cercava come pulire il sangue davanti ai carabinieri” La rivelazione al processo

Alessandro Impagnatiello torna in Tribunale per la seconda udienza del processo per l'omicidio di Giulia Tramontano, la fidanzata uccisa mentre era incinta di 7 mesi del figlio Thiago.Alessandro Impagnatiello, mentre assiste al processo per l'omicidio della sua fidanzata Giulia Tramontano da lui uccisa mentre era incinta di 7 mesi del loro bimbo, quando è stata ...Il sedicenne era stato ripreso dalla telecamere. La polizia si è messa sulle sue tracce e l’ha trovato in via Saint Bon ...