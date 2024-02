Impagnatiello a processo La mamma di Giulia Tramontano | “Lotteremo per te fino all’ultimo”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Milano – “Amore mio, oggi si parlerà di te, di come siete stati strappati alla vita, di come con tutte le tue forze hai cercato la verità a costo della vostra splendida vita. Tu sarai sempre per noi la nostra immensamentee Thiago il nostro angelo.per teall'ultimo”. Con queste parole in una story su Instagram ladi, Loredana Femiano, ha voluto ricordare la figlia e il nipotino mai nato in vista della seconda udienza – oggi – delin corso a Milano, all'ex barman Alessandro– presente in aula – accusato di omicidio aggravato. Il giovane, che sarà giudicato davanti alla Corte d’Assise del tribunale di Milano, come detto è accusato di omicidio aggravato da premeditazione, ...