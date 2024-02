Ilva | sindacati | autoconvocati a P Chigi

(Di lunedì 12 febbraio 2024) 19.15 "Fim Fiom Uilm, in assenza di risposta della Presidenza del Consiglio alla richiesta d'incontro inviata il 5 febbraio, si autoconvocheranno a Palazzo, per un confronto urgente e necessario a garantire la continuità produttiva e occupazionale di Acciaieri d'Italia". Così iin una nota. "Il tempo è scaduto, il degrado degli stabilimenti è insostenibile",rilevano. "In assenza di un intervento urgente, saremo alla fermata totale degli impianti. Chiediamo al governo azioni immediate e decisive".

