Ilaria ha cambiato idea Caso Salis | la nuova strategia al processo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 12 febbraio 2024)chiederà i domiciliari in Ungheria. È quanto si apprende da fonti della difesa dell'insegnante milanese detenuta da oltre un anno a Budapest. I tempi per la richiesta di scarcerazione vengono ritenuti "maturi" anche se l'orientamento dell'insegnante 39enne detenuta in attesa di giudizio a Budpaest con l'accusa di aver partecipato a pestaggio di due estremisti di destra è. L'istanza è volta a far ottenere la misura cautelare attenuata non più in Italia ma in Ungheria, anche in base alle considerazioni del legale ungherese che assiste la donna, Gyorgy Magyarto. Un passaggio ai domiciliari sembra essere al momento la possibilità più concreta per far terminare la detenzione a, il preludio a un ritorno in Italia anche se un'eventuale condanna andrebbe comunque scontata a Budapest. ...