“Il vostro mestiere…” Attacco alla stampa anti-Geolier | furia dello scrittore

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Non si placano le polemiche sulla mancata vittoria dial Festival di Sanremo. “Sicuri di saper fare ilmestiere, sì?”, è questo il commento, lasciato su Facebook, dalloMaurizio De Giovanni, sul voto dellae delle radio che ha ribaltato il televoto nella serata finale del Festival, portando Angelina Mango al successo. De Giovanni, che era stato tra chi aveva criticato l'ortografia del brano del rapper napoletano, adesso riflette sul 60% delle preferenze al televoto: “Più che altro, mi porrei il problema dell'enorme differenza tra il giudizio cosiddetto ‘tecnico' e il gusto popolare. Soprattutto quando il giudizio ‘tecnico' è espresso da chi per l'appunto ha come obiettivo primario l'interpretazione del gusto popolare”. “Sicuri di saper fare ilmestiere, sì?”, ...