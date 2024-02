Il vice presidente sulla causa in corso Fanfulla | Tufo | Ecco i debiti lasciati da Barbati»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) I nodi arrivano al pettine? IldelCrescenzioha fatto il puntopromossa dalla famigliacontro il: "Da luglio abbiamo pensato solo al campo e al risanamento deiereditati da Luigi, scegliendo il silenzio per non destabilizzare l’ambiente. A fine giugno, dopo che il giudice ci aveva ridato i poteri di agire,richiedeva ancora di essere nominato come una sorta di “curatore del”. Ricordo che Luigi, Daniele Guatterini ed Emanuela Maffoni erano stati esclusi dall’associazione per gravi motivi. Da domani il giudice inizierà ad ascoltare i testimoni, per confermare quanto ...