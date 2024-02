Il viaggio di Elena Sofia Ricci | alla ricerca della libertà e dell’amore

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di lunedì 12 febbraio 2024)ha incontrato Pedro, maestro di tango argentino, che le ha impartito una potente lezione: “La vita è adesso, non sprecatela con frasi del tipo Non so bre”. Questo incontro segnò l’iniziosua liberazione mentre lei si arrendevadanza, trovando lanel suo abbraccio. “Mi sentivo libera”, ha ricordato. Nonostante il suo successo cinematografico al fianco di Margherita Buy,confessa la sua continua pauravulnerabilità. Ha rivelato al CorriereSera: “Forse la paura nasce dalre in ogni rapporto significativo l’idea astratta di ‘famiglia tradizionale’, concetto che non ho mai veramente ...