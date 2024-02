Il triangolo di Weimar Una nuova Nato accanto alla vecchia | la Ue prende sul serio Trump | l' Italia no

Leggi tutta la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Il francese Séjourné: “Ci serve una seconda assicurazione sulla vita”. Il tedesco Scholz: “L’Ue non è in pace, deve produrre armamenti di massa”. Ma all’attivismo di Varsavia, Parigi e Berlino non corrisponde altrettantorme nelle altri capitali, a partire da Roma