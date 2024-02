Il travolgente showcase acustico di Angelina Mango alla vigilia della vittoria

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Voce potente e carisma da star canta le sue hit Sanremo,11 feb. (askanews) – Ha la sicurezza e la prestanza scenica dei cantanti più rodati ma anche la freschezza ed energia travolgenti.è la rivelazione del Festival di Sanremo con in brano "La Noia". La giovanissima cantautrice, dopo il debutto all'Ariston, si è esibita in unnella sua "La noioteca": un luogo che offre attività inusuali, legate al mondocantautrice, da sperimentare investendo la propria "noia".Ma come ormai tutti sanno, connon ci si annioia per nulla, soprattutto quando si viene trascinati dalle note delle sue hit come: Che t'o dico a fa' e Ci pensiamo domani.