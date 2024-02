Il Terranuova a tutto gas Ortiz super | Lastrigiana giù

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024)traiana 2: Marziano, Pierattini, Nencini, Del Colle, Chiavacci, Borselli, Crini, Mazzanti (62’ Becagli), Sarti (77’ Bibaj), Palaj, Del Pela. All. GambadoriTRAIANA: Fedele, Arnetoli (46’ Cappelli), Senzamici, Bega, Mascia, Mannella (46’ Cioce), Viganò (60’ Petrioli), Privitera (54’ Marini),, Taflaj, Ceppodomo (60’ Massai). All. Becattini (squalificato, in panchina Meniconi) Arbitro: Esposito di Ercolano Marcatori: 6’ Palaj (rig.); 53’ e 55’. Note: ammoniti Arnetoli, Privitera, Del Pela. LASTRA A SIGNA – Una gara attesa, con ladecisa a confermare il successo colto a Sinalunga, mentre gli aretini senza mister Becattini in panchina squalificato fino al 17 marzo, e reduci dal trionfo di ...